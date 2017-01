Cheia do Rio Juruá deve desabrigar ao menos 40 famílias

Da redação ac24horas - 14/01/2017 08:36:29

Com a cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, pelo menos 40 famílias devem ser retiradas das margens do manancial que, nesta sexta-feira, 13, marcou 12,53m, já acima da cota de alerta. As autoridades do município estão trabalhando com atenção redobrada. Saiba mais no vídeo.