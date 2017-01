Trabalhadores dos Correios vão paralisar atividades no Acre

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 13/01/2017 13:38:30 Editoria de Cidades

Os trabalhadores dos Correios decidiram paralisar caso a empresa não garanta a recuperação dos veículos que realiza as entregas das encomendas. A mobilização será deflagrada depois do dia 20 de janeiro, quando encerram as reuniões setoriais e o prazo dado a estatal para a resolução do problema.

A decisão de cruzar os braços foi tomada na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos do Acre (Sintect/AC) na primeira assembleia geral de 2017, na noite de quinta-feira (12).

De acordo com o presidente do Sintect, Edson Pinheiro, caso não haja um acordo para a resolução do problema, os trabalhadores podem transformar a paralisação temporária em greve por tempo indeterminado.

“Se até a data estabelecida, a Empresa não oferecer as ferramentas de trabalho necessária para a prestação de um serviço de qualidade para a sociedade, a categoria poderá avaliar se cabe uma paralisação de advertência ou uma greve por tempo indeterminado”, destacou o presidente.

Os trabalhadores reivindicam que os veículos passem por manutenção para garantir que o funcionário possa continuar realizando as entregas sem correr risco de morte.

“Essas situações, tem causado uma grande angústia e tem impactos também na saúde do trabalhador, porque os veículos estão em péssimas condições. Em muitos casos, o carteiro tem tirado dinheiro do próprio bolso para pequenos reparos nos veículos da empresa para manter trabalho”, afirmou o Edson Pinheiro.