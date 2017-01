Posto de Atendimento ao Eleitor de Porto Acre fechará por 30 dias

Da redação ac24horas - 13/01/2017 12:37:10

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) publicou nota informando que, a partir do dia 16 de janeiro, o Posto de Atendimento ao Eleitor de Porto Acre estará fechado. A previsão é o posto volte a funcionar normalmente somente no dia 14 de fevereiro.

Os eleitores inscritos na 10ª Zona Eleitoral, que por ventura necessitem de atendimento nesse período, deverão se dirigir ao Fórum Eleitoral de Rio Branco, próximo à Uninorte. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, sem intervalo.​