Policiais Militares evitam roubo a transporte coletivo na Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas - 13/01/2017 19:21:23

Homens da Rádio Patrulha (RP) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) evitaram no início da tarde desta sexta-feira, 13 de janeiro, um roubo a um ônibus da linha Vila Acre, na região do 2º distrito da capital. Durante a ação policial duas armas de fogo foram apreendidas e dois agentes conduzidos para Delegacia de Flagrantes (Defla).

A guarnição foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia que no ônibus da Vila Acre encontravam-se dois agentes em posse de armas de fogo. Na abordagem foram encontrados dentro de mochilas dois revólveres calibre 32. Logo após, na consulta criminal, foi constatado que um dos agentes se encontrava com mandado em aberto.

Os dois autores receberam voz de prisão e foram conduzidos a Defla, para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.