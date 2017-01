Plano de Contingência é lançado em Rio Branco

Da redação ac24horas - 13/01/2017 09:36:09

Autoridades de Rio Branco apresentam nesta sexta-feira, dia 13, o Plano de Contingência que deve nortear ações que devem ser tomadas em caso de cheia do rio Acre. A proposta, nesse primeiro momento, terá caráter de prevenção. A cheia histórica do rio Acre foi registrada em 2015, quando o manancial ultrapassou os 17 metros. Saiba mais no vídeo.