Insegurança nossa de cada dia

Charlene Carvalho - 13/01/2017 18:23:22

Não sou dos que fazem coro com a velha máxima de que bandido bom é bandido morto, muito menos que Rio Branco é a nova Bagdá ou que estamos vivemos uma guerra semelhante a da Síria. Não mesmo. Mas é claro que vivemos dias difíceis. Dias de grande insegurança. Não só em Rio Branco. Em todo o país. E isso no leva a pior de todas as sensações: medo. Em tempos de guerra entre quadrilhas, mortes para todos os lados, o medo aumenta. E, em muitos casos, só a fé para nos sustentar no meio desse turbilhão.



BAIXADA

Tenho familiares e amigos que moram na Baixada da Sobral. A maioria está com medo por conta dos últimos acontecimentos por lá. Sabem que as coisas não serão fáceis nos próximos dias, como não estão sendo fáceis nos demais bairros de Rio Branco. Mas como houveram cinco mortes em 24, é claro que lá o temor é maior. E não é sem motivo.

FÉ

Em horas assim, há pouco que nós cidadãos possamos fazer, além de nos precaver, porque precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E se você tem fé, ore, reze, peça a Deus para que nos proteja e proteja também aos policiais que estão nas ruas para nos garantir a segurança. E que a paz volte a ser nossa companheira.

MUDANDO DE ASSUNTO

Hoje tem Diogo Soares na Confraria Gastrobar. Boa oportunidade de ouvir música autoria de boa qualidade, do próprio Diogo e seus convidados. Música boa que começa a partir das 22h30.

Sem Revisão

Ter carros de algumas marcas em Rio Branco é só para os fortes. Concessionárias estão fechando suas lojas na cidade por causa do fraco rendimento e quem comprou seus carros ficou sem oficia autorizada. E consta que outras também irão fechar. É maRdita da crise.

Pré-venda

Os fãs de 50 Tons de Cinza (Mais Escuros) já podem comprar no ingresso.com os ingressos da pré-estreia, marcada para o dia oito de fevereiro. E como é filme de mulherzinha, uma famosa loja virtual de cosméticos está dando 15% em toda a loja se você comprar antecipado. Tentador, hein?

Faill

Sobre o ingresso.com: ótimo aplicativo, mas péssimo para compras em Rio Branco. Vive falhando e há vezes se inicia a compra e ela não é finalizada. Dureza mesmo é quando você quer assistir um filme no Via Verde e tem que enfrentar aquela fila enorme, uma vez que o app não é bom e nem sempre funcional.

É bom

Falando em app, dica do estudante de Jornalismo Alláff Kley: o aplicativo do Restaurante Pão de Queijo é muito bom, prático e rápido. Não sei quem fez ou se é daqui, mas se funciona, parabéns. Pelo investimento e funcionalidade.

Cinema I

Boa dica para o final de semana é uma sessão de cinema. O Cine Araújo do Via Verde tem duas estreias: a adaptação do game “Assassin’s Creed”, que promete ser grande sucesso pela espera dos aficionados e “Eu Fico Loko”, que conta a história de um youtuber brasileiro.

Cinema II

E tem mais. Quem ainda não assistiu “Moana – Um Mar de Aventuras” e “Minha Mãe é Uma Peça 2”, os dois filmes continuam em exibição. Excelente programa para toda a família.

FESTA PARA LAURA MILA

Laura Mila Albuquerque, filha do casal Raquel Eline e Patrício Albuquerque, completou quatro aninhos no último dia 10 e ganhou festa de princesa na residência dos pais. Uma festa bonita e super organizada. Destaque especial para o bolo de aniversário, feito por sua avó, D. Alzira Albuquerque, do qual eu não provei um único pedaço, porque não sobrou e eu confundi a data da festa (sou dessas). O importante é que a Laurinha se divertiu e muito. Não comer o bolo da D. Alzira é uma lástima, mas faz bem pra dieta. Abaixo alguns registros da festa:

Laura Mila com os pais Raquel e Patrício Albuquerque e o irmão Asaph

Laurinha no melhor estilo princesa, do jeito que ela gosta

A aniversariante com a tia Alexandra Albuquerque Taveira

Laura com a tia Raquel Alexandrino

Tatyana Lima, com o filho Vitor Gabriel Gabriel e Débora Nascimento