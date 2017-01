Foragido acusado de tentativa de latrocínio no Peru é capturado em Assis Brasil

Da redação ac24horas - 13/01/2017 12:39:59

Everson Mool, 37 anos, foi capturado por policiais militares do município de Assis Brasil na noite desta quinta-feira, 12 de janeiro, após uma abordagem preventiva na Rua Juvenal Duarte, bairro Bela Vista.

De acordo com os militares, o autor é acusado de no início da semana roubar um comércio no Peru e ainda efetuar um tiro no abdômen de uma das vítimas. Ainda segundo os policiais, Everson Mool é acusado de outros crimes, tanto no Brasil quanto no país vizinho, existindo contra ele um mandado de prisão expedido pela 1° Vara de execuções penais da comarca de Rio Branco.

Os PMs ressaltam também que o autor chegou a ser abordado em outra oportunidade por policiais peruanos, mas ele apresentou documento falso e foi liberado. Everson foi encaminhado para Delegacia Geral do município de Brasileia e posteriormente será conduzido para a capital.