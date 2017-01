Durante o final de semana, Polícia Militar reforçará a segurança em todos os bairros de Rio Branco

Da redação ac24horas - 13/01/2017 16:08:39

Aumentar o patrulhamento nas ruas da capital e intensificar as abordagens a cidadãos em fundada suspeita, esses são um dos objetivos das operações policiais que serão desencadeadas em Rio Branco. O reforço do policiamento ostensivo faz parte do planejamento estratégico desenvolvido pelo comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) no combate a criminalidade.

Como reforço ao policiamento ordinário desenvolvido nas unidades operacionais de área, como o serviço de Rádio Patrulha (RP), a Polícia Militar irá reforça a segurança com a presença de mais duas viaturas em cada regional. A intensificação da ação policial contará também com o apoio de sete equipes da “Operação Saturação Máxima” e das unidades especializadas como Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

Para o tenente-coronel Atahualpa Ribera, do Comando de Policiamento Operacional – I (CPO – I), responsável pelo policiamento ostensivo da capital, as ações tem como caráter a prevenção dos delitos criminais. “O objetivo é promover a segurança da sociedade, agindo de maneira preventiva, onde por meio da presença das nossas várias equipes de policiais, mostramos a força que a nossa Polícia Militar tem nas ruas”, relatou o oficial.

Outras ações ajudam no combate ao crime

Há cerca de um mês, operações policiais nos ônibus das linhas que atendem a baixada da Sobral, vem sendo desencadeada pelo comando da Polícia Militar do Acre. As ações que visam coibir os delitos criminais, como roubos e furtos cometidos no transporte público, serão desenvolvidos em outras linhas da capital.

A operação consiste na presença ostensiva dos policiais militares durante o translado dos ônibus do Terminal Urbano de Rio Branco até as paradas finais dos bairros da capital. Além da presença das guarnições policiais no interior e no entorno do terminal, reforçando a segurança do cidadão, que utiliza o serviço de transporte público.