Divulgado resultado provisório para socioeducador do ISE

Da redação ac24horas - 13/01/2017 08:40:42

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) publicaram o Resultado Provisório da Análise Curricular referente ao Edital n° 001/2016, de 22 de dezembro de 2016, destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio do ISE. A lista está no Diário Oficial desta sexta-feira (13).

Clique aqui para ver o resultado

Os candidatos poderão interpor Recurso contra o resultado, em única e última instância, no período de 16 a 17 de janeiro de 2017, em petição dirigida ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal do Governo do Estado do Acre (www.ac.gov.br) na área de Editais / Editais em Andamento/ISE.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto ao Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.