Carnaval na capital será promovido novamente nos bairros

Da redação ac24horas - 13/01/2017 15:40:33

Pelo 5° ano consecutivo, o governo do Acre não fará o Carnaval Popular. A festa carnavalesca será promovida nos bairros de Rio Branco com a ajuda do poder público somente para as áreas de segurança e limpeza.

A previsão é que nos próximos dias a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) divulgue o edital com as regras para apoio às festas e a escolha das realezas. Desfiles devem ser promovidos na Gameleira seguindo o estilo do ano passado.

O Carnaval será realizado do dia 24 a 28 de fevereiro.