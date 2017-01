Após denúncia do ac24horas, Life Acre fecha as portas e Comando dos Bombeiros cancela alvará e parceria

Após denúncia feita no ac24horas por alunos que se sentiram lesados depois de conclusão do curso de bombeiro civil e descoberta de que os certificados emitidos pela empresa Life Acre eram falsos, a empresa fechou as portas. O principal acusado de aplicar o golpe em mais de 200 alunos, Almerito Bandeira de Melo, está fora da cidade. O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Roney, cancelou na manhã de hoje (13) o alvará da empresa e o credenciamento de Bombeiro Civil de Almerito. “Não há nenhuma empresa credenciada no estado a dar curso de bombeiro civil”, esclareceu o comandante.

Para entender o caso:

Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros Militar, os cursos para bombeiro militar chegaram ao Acre através da cidade de Feijó, primeiro município a aprovar lei regulamentando a profissão que é reconhecida em todo o Brasil.

Tomando conhecimento sobre o assunto, o coronel esclareceu que o Corpo de Bombeiros Militar é o órgão responsável para regular a segurança e proteção contra incêndios no Estado, através do decreto 410, publicado no diário oficial 1.137 de 1994.

A partir daí, a corporação recebeu a visita de alguns empresários interessados em credenciar suas empresas. No dia 13 de Abril do ano passado, um novo decreto estabeleceu os critérios para esse credenciamento. Almerito já vinha agindo na clandestinidade.

“Antes disso, esse senhor Almerito já vinha trabalhando clandestinamente e já vinha emitindo certificados, depois é que ele regulamentou a sua empresa, a Life Acre”, acrescentou o coronel.

Ainda de acordo o coronel, após a regulamentação a empresa Life apresentou um outro instrutor que preenchia os requisitos para realizar a capacitação. “De boa-fé, pensando nos alunos que investiram recursos nas capacitações, abrimos um edital de credenciamento exigindo que os mesmos fizessem avaliações teóricas, prática e física, para habilitação”, disse Roney.

O Corpo de Bombeiros afirmou que 15 pessoas foram habilitadas a trabalhar em empresas privadas na área de prevenção e combate a incêndios. Um deles era o senhor Almerito, até ser descoberto que seu certificado é falso, conforme o ac2horas demonstrou com exclusividade.

Com a medida administrativa tomada na manhã de hoje, pelo comando do Corpo de Bombeiros, apenas 14 pessoas estão credenciadas e com o cancelamento do alvará da Life Acre, nenhuma empresa está ativa para aplicação dos cursos.

“Isso é importante dizer por que já se tem notícias de outros cursos abertos, o investimento não é pequeno, todos precisam ficar atentos”, disse o comandante.

Life é alvo de investigação pela Policia Civil e Ministério Público Estadual

A empresa Life Acre está com alvará de funcionamento suspenso até que a investigação seja concluída. O Corpo de Bombeiros enviou farta documentação ao Ministério Público Estadual.

“Eu não fui enganado, tomamos todas as providências cabíveis para essa regulamentação, esse é um assunto polêmico que toma corpo no país inteiro”, concluiu o coronel.

Na manhã de hoje, o aluno Sidney Camurça Souza, um dos denunciantes do golpe, junto com outros que se sentiram lesados, procuraram a Delegacia de Policia Civil para registrar uma queixa crime contra o empresário Alemrito.

O OUTRO LADO:

Almerito foi procurado pela reportagem. No local da empresa, foi encontrada a placa com o nome Life Acre ao chão. Uma senhora, não identificada, informou que o mesmo não está na cidade. O Corpo de Bombeiros confirmou o paradeiro incerto de Almerito. Para a corporação foi informado que o mesmo está em Porto Velho.