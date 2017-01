​Policial Militar que estuda medicina salva vida de bebê afogado em balde d’água na cidade de Brasiléia

Da redação ac24horas - 13/01/2017 09:03:39

Um policial salvou a vida de um bebê de um ano de idade que se afogou em um balde d’água. O caso ocorreu na cidade de Brasileia. A mãe, desesperada, ligou para pedir socorro quando viu a criança com dificuldade para respirar.

A ocorrência, no bairro Leonardo Barbosa, na rua dos Catraieiros, foi realizada pela guarnição do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo noticiado pelo site O Alto Acre, o 2º Sargento Jackson, que está na Corporação há quase 30 anos, fazia parte da guarnição que realizava ronda próximo ao bairro. Lá, encontraram uma mãe em desespero pelo fato de sua filha ter caído dentro de um balde com água e teria se afogado.

De imediato, o sargento, que é acadêmico de medicina, iniciou os procedimentos de animação e massagem na tentativa de fazer com que o líquido fosse expelido, e assim o fez até a criança chorar.

Com ajuda de seus colegas, conseguiram chegar rápido ao hospital de Brasiléia, onde foram realizados todos os procedimentos para cuidar da criança. A menina de aproximadamente um ano de idade, foi salva e ficou em observação no hospital de Brasiléia.

O sargento agradeceu a Deus e o apoio que recebeu dos colegas da guarnição, além de saber que pôde cumprir com seu trabalho e em salvar vidas.​