Veja a lista dos presos transferidos para o presídio de Mossoró, no RN

Da redação ac24horas - 12/01/2017 15:59:59

Nesta quinta-feira (12), 15 presos do presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, foram transferidos para Mossoró (RN). A transferência é para evitar massacre nas unidades prisionais iguais às que ocorreram em Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

Alcemir da Silva

Denys dos Santos Félix

Fabiano Silva do Monte

Gerlandio Brito da Silva

Edivardes Brito da Silva

Antônio Alvenir do Nascimento Oliveira

Eurico Rocha do Nascimento

Sérgio Barbosa

Gilei Maike de Souza Santana;

Selmir da Silva Almeida;

Sandeilson da Silva Souza;

André Ferreira de Souza;

Antônio Menezes de Castro;

Railan Silva dos Santos.

Ualas Pinto Amâncio Rodrigues;