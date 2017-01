TARE pode ser requerido para os bares e restaurantes da capital

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 12/01/2017 14:56:07 Editoria de Cidades

RIO BRANCO – Os empresários que tenham como atividade preponderante o fornecimento de refeição (bares, restaurantes, estabelecimentos similares) tem até dia 31 de janeiro de 2017, poderão requerer a celebração do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, conforme disposto no Decreto nº 5.746, de 26 de dezembro de 2016 na Secretaria de Estado da Fazenda.

O comunicado foi feita na tarde de hoje (12) pela Federação do Comércio. Em suma, o contribuinte poderá apurar o ICMS devido mensalmente mediante redução da base de cálculo em 79,41%, de forma que a carga tributária seja equivalente à aplicação de 3,5% sobre a receita bruta auferida no período, em substituição ao regime normal de apuração (Convênio ICMS 91/12).

O deferimento do TARE fica condicionado ao atendimento dos requisitos impostos no Dec. 008 de 26 de janeiro de 1998. O empresário deve observar as regras de forma plena antes da assinatura do TARE que está disponível na Secretaria da Fazenda e no site da SEFAZ.