Previsão de secretário de segurança do Acre é que guerra entre facções seja controlada somente em março

Da redação ac24horas - 12/01/2017 12:57:33

O secretário estadual de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, declarou que o controle da violência no estado, relacionada a guerra entre facções rivais, ocorra somente em março, mas garantiu que todo o efetivo da área estará em vigilância permanente.

A declaração do secretário ocorreu durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira (12), onde detalhou a transferência dos 15 presos que saíram do presídio Antônio Amaro, no Acre, para o presídio federal em Mossoró (RN), nesta madrugada.

Os presos transferidos, segundo o secretário, fazem parte de lideranças de facções criminosas e a extração é uma forma preventiva para evitar rebeliões e massacres iguais os ocorridos no início do ano nos presídios de Boa Vista (RR) e Manaus (AM).

A segurança pública, segundo o secretário, tem seguido planos para fazer o controle da violência no Acre. Para ele, o estado será um dos primeiros a fazer mudança neste cenário em relação aos outros estados que enfrentam o mesmo problema. Os planos resultaram em várias ações e a previsão é que também ocorram reforma nos presídios, volta do policiamento comunitário, novas viaturas e concurso público com o recurso no valor superior a R$ 30 milhões.

A coletiva contou com outras autoridades do sistema de segurança do estado que comentaram sobre investigações para ser descoberto como armas e celulares entraram no presídio e também sobre o reforço do policiamento nesta noite devido as ameaças publicadas nas redes sociais por suspostos membros de facção em retaliação a quatro mortes ocorridas ontem no bairro Sobral.