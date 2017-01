Ouvintes da Rádio Difusora já podem acompanhar a programação

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 12/01/2017 14:27:26 Editoria de Cidades

TARAUACÁ – Os ouvintes da Rádio Difusora Acreana de Tarauacá já podem acompanhar a programação sintonizando AM 820. Os técnicos da Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac) informaram que a suspensão dos serviços ocorreu devido um raio atingir os equipamentos de transmissão.

Em nota na estatal do governo do Acre, a equipe técnica da Fundac informou que continua atenta e trabalhando na manutenção para melhoria do parque de transmissão.

A manutenção do sistema público é um compromisso do governo do Estado que reconhece a importância dos veículos de comunicação de rádio, que é o principal porta-voz da informação em todos os rincões do Acre.