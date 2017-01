Mais uma tentativa de homicidio é registrada na zona rural da capital

Da redação ac24horas - 12/01/2017 20:07:07

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quinta-feira (12) no Ramal do Panorama, em Rio Branco. Um jovem foi alvejado com um tiro no braço, de acordo com informações do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Dois homens em uma motocicleta seriam os suspeitos pelo disparo, porém a dupla fugiu após a tentativa. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

O jovem foi encontrado pela guarnição policial na rua. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência encaminhou o jovem ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) sem risco de morte.