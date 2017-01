Mais um jovem de 21 anos é morto a tiros na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas - 12/01/2017 13:38:09

Além dos homicídios registrados no bairro Sobral na noite desta quarta-feira (11) e manhã desta quinta-feira (11) ocorreu um assassinato durante a madrugada no bairro Vitória, região da Baixada do Sol.

A vítima, identificada sendo Marcelo Mesquita Ecomena, 21 anos, foi morta a tiros no meio da rua. Segundo relatos de vizinhos, muito barulho de tiros foram ouvidos e quando os moradores foram averiguar o ocorrido, encontraram o corpo de Marcelo no chão.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas o jovem não resistiu as ferimentos. A polícia colheu informações e investiga o caso para prender algum suspeito.