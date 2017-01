Já choveu mais que o esperado para todo o mês de janeiro

Da redação ac24horas - 12/01/2017 15:20:45

Os primeiros 12 dias de 2017 trouxeram consigo muita chuva. Consequentemente, as expectativas pluviométricas, ou seja, as previsões de chuvas todo o mês de janeiro em Rio Branco, já foram ultrapassadas. E os números chamam a atenção da Defesa Civil. Saiba mais no vídeo.