Iphan vai abordar valor histórico cultural da casa Chico Mendes

12/01/2017 14:13:52

RIO BRANCO – O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove nesta sexta-feira, ), às 14h30, nas sede do instituto, situada na Rua Rio Grande do Sul, evento voltado para abordar o valor histórico cultural da Casa de Chico Mendes, bem como divulgar de forma mais ampla e acessível a normatização de proteção do entorno da Casa de Chico Mendes.

A ação faz parte das comemorações dos 80 anos do instituto. O evento é voltado para os profissionais da área de arquitetura/engenharia, gestores municipais e estaduais, especialmente aqueles vinculados às áreas de cultura, patrimônio e fiscalização/autorização de obras, membros do ministério público estadual e federal, professores das áreas de arquitetura e patrimônio cultural, além da comunidade em geral.

A casa onde Chico Mendes, lider seringueiro morto em dezembro de 1988, viveu seus últimos momentos encontra-se localizada na cidade de Xapuri (AC), na Rua Batista de Moraes, 487(1), num arruado de casas semelhantes em formas e sistemas construtivos.

Segundo Costa (2), a história de Xapuri mescla-se com a do Acre, sendo um capítulo especial desta. Assim, também, a casa segue o estilo das construções “modernas” acreanas (3) e até da própria arquitetura vernácula da Amazônia. A planta traduz a simplicidade da construção, modelada com os espaços mais básicos para uma moradia: quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.

Esse partido de planta remonta à “primeira hora da colonização do Brasil”, cujo tipo de planta recebeu as denominações de meia-morada ou morada inteira. Essa última se configurava quando se rebatia as alcovas (quartos de dormir), tornando o corredor o eixo central, dividindo a casa em duas partes distintas área social (sala) e área íntima (quartos e sala de viver/cozinha) (4).