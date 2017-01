Deputado Jenilson pede conserto de ambulância na cidade do Jordão

Da redação ac24horas - 12/01/2017 14:23:50

O deputado estadual Jenilson Leite ( PCdoB) pediu a secretaria de Estado de Saúde que seja consertado a ambulância do municipio do Jordão o mais breve possível. Há quase três meses o automóvel está parado na garagem do hospital da Família.

A reclamação feita por pacientes e profissionais que trabalham na unidade hospitalar foi repassada ao deputado por meio da direção do órgão. Logo que tomou ciência da problemática o parlamentar buscou a solução para o caso junto ao órgão competente.

O secretário adjunto de finanças da SESACRE, Dr. Ráicri Barros, garantiu ao deputado que mandará providenciar o conserto da ambulância. As peças para o conserto serão enviadas nesta quinta-feira (12).

” A ambulância é muito importante para os usuários do sistema de saúde, dá agilidade no translado dos pacientes do hospital para o aeroporto, de outros lugares para o hospital. Além do mais, por ser o Jordão um município isolado estes casos tem que ser tratado com prioridade e urgência”, afirma o deputado.

Jenilson também solicitou a secretaria que dê mais condições de trabalho aos funcionários.

Mantenha sempre os insumos de trabalho necessário para prevenir os trabalhadores de possíveis acidentes, por conseguinte, gera um atendimento mais humanizado. Dentre estes insumos o deputado solicitou o envio de aventais para parto para o hospital da família de Jordão.

Com relação a matéria que circula nas redes sociais, na qual, a médica usa saco plástico de lixo durante um parto. A gerente do hospital Cleisse Vale informou que existe aventais para o parto no almoxarifado. Por isso, não entende a razão do uso do saco pela médica.