Rio Juruá está com nível perto da cota de transbordamento

Da redação ac24horas - 11/01/2017 15:39:48

Nas últimas 48 horas, o nível do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), aumentou pelo menos 50 centímetros. Na manhã desta quarta-feira, dia 11, foi registrada a marca de 12,53 metros, enquanto na manhã de ontem essa marca era de 12,21 metros. A Defesa Civil do município já trabalha prevendo que nos próximos dias o nível atinja a cota de transbordamento, que é de 13 metros.

De acordo com o coordenador da defesa civil, tenente Lima, o setor já iniciou um trabalho de vistoria nas residências localizadas ao longo do rio, e já entraram em contato com a assistência social para futuras remoções.

“Como já ultrapassamos a cota de alerta, estamos prontos para uma eventual ação. Estivemos reunidos com a assistência social da prefeitura, já vimos o local para abrigar essas pessoas, com espaço para 40 , se caso passar vamos recorrer ao aluguel social, em algumas áreas já definidas”, explicou em entrevista à Tv Juruá.