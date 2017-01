Rapaz de 22 anos sofre tentativa de homicídio na cidade de Brasileia

Da redação ac24horas - 11/01/2017 09:07:26

Um jovem identificado sendo Marcos Adriano Henrique da Silva (22), morador do bairro José Moreira, em Brasileia, sofreu tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (10).

O jovem estava conversando com amigos em uma calçada quando dois rapazes chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos. Marcos foi atingido no pescoço e no braço. Após efetuarem os disparos, a dupla tomou rumo ignorado.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Brasileia e seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares foram acionados até o local, colheram informações e ainda continuam a procura dos suspeitos.