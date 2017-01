Poste de energia elétrica cai perto do Hotel Ibis

Da redação ac24horas - 11/01/2017 11:38:28

Um poste de energia elétrica caiu nesta quarta-feira (11) na Estrada Dias Martins, entre a Escola Estadual Armando Nogueira e o Hotel IBIS. O acidente ocorreu durante a forte chuva que atingiu a capital nesta manhã.

Com a queda, uma motocicleta foi atingida. O acidente interrompeu o tráfego de veículos no local. Equipes da Eletrobras e do Corpo de Bombeiros estão no local fazendo a remoção dos objetos.

Parte da localidade está sem energia elétrica devido ao ocorrido.