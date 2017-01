Gasolina nossa de cada dia #SQN

Charlene Carvalho - 11/01/2017 09:37:59

Tá puxado andar de carro nessa cidade. A gente acha facim gasolina a R$ 4,29 nos postos. No mais barato o litro não sai por menos de R$ 4,10. Encha o tanque e faça as contas. Como disse ontem o Luís Carlos Moreira Jorge, você já chega no posto com as mãos para o alto, porque a facada é grande.

SEM FACILIDADES

O legal é que o Brasil se orgulha de ser um grande produtor de petróleo, de entupir a gasolina de álcool – cheio de incentivos fiscais – e o preço só sobe, sobe e sobe. Parece que importamos a gasolina dos Emirados Árabes. E ainda acham ruim quando reclamamos desses preços absurdos.

MAIS CARO

Para não fugirmos à regra de sermos referência em tudo, somos o Estado com a gasolina mais cara do Brasil. Desculpas e argumentos para tal não faltam. Em Cruzeiro do Sul o litro já bateu a casa dos R$ 4,70. Enquanto isso…

Isso mesmo que você pensou, leitor, mas guarda o pensamento pra ti.

ON THE WORLD

Daí, como se não bastasse esse preço alto da gasolina, uma operação do Ministério Público Estadual nos mostra que na minúscula, maltratada e mundialmente conhecida Xapuri, gestores do município gastaram tanto combustível, mas tanto, para rodar na princesinha do Acre que dava para dar várias voltas ao mundo.

Tomara que, em se comprovando o delito, os culpados sejam punidos. Xapuri não merece isso.

O.J. Simpson

Leio em algum lugar que “American crime story: O povo contra O.J. Simpson”, minissérie de grande sucesso no mundo todo, chegará ao catálogo da Netflix Brasil a partir de fevereiro. É daquelas estreias recomendadas para assistir já no primeiro dia porque é muito, muito boa.

LOS PORONGAS – Os fãs de Diogo Soares, menino acreano que largou tudo para fazer carreira musical em São Paulo, estão animados. Nesta sexta-feira, 13, Diogo vai ser apresentar com convidados na Confraria Gastrobar, com o show ‘Sorte de quem vier’. Uma excelente oportunidade de ouvir boa música e matar saudades da voz do Diogo.

LÁ DE CASA

Diogo Soares é amigo de longas datas. Dos nossos tempos de Condomínio MJ. É de casa. Não lá de casa, mas do Acre, casa de todos nós. Menino-homem que não esquece suas raízes, que quando a proa aprumou avoou, mas sempre volta para beber da sabedoria da floresta encantada.

Sucesso a ele no show!



SPOTIFY

Genteeeee, e o Obama zoando (no bom sentido da expressão) todo mundo com a história de querer fazer listas para o Spotify, hein???

Amei a atitude do presidente do serviço de streming, Daniel EK, que não se fez de rogado e ofereceu a ele o cargo de “Presidente das Listas de Reprodução” na empresa.

Internet tem coisas muito legais. E gente real que faz coisas assim se tornarem quase reais.

A propósito, acho digno termos as playlists dele para ouvir. Já pensou?

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Por falar em Barack Obama, vale a pena a leitura do artigo dele na revista “Science” (tem tradução na internet, dá um Google) contra os planos de Donald Trump de anular o Acordo de Paris, afirmando que o pacto climático é do interesse dos Estados Unidos (e do mundo) e que adotar fontes limpas de energia é irreversível.

Energia limpa é uma tendência mundial e estar inteirado dos fatos, para nós que somos tão autossuficientes em desenvolvimento sustentável, é praticamente uma obrigação.

MAIS UMAS

Assessoria do Via Verde Shopping informa que tem mais quatro novas lojas em processo de negociação para instalação por lá. Tomara que sejam lojas legais. Merecemos.

Soube, porém, que uma conhecida marca pioneira no shopping está de malas prontas para se mudar para o centro de Rio Branco.

Vamos aguardar.

Bia Machado aproveita o restinho das férias com a mãe, Alex Machado e ontem pediu para ir ao cinema assistir que filme? Minha mãe é uma peça 2, lógico. E ainda ganhou o apoio da avó, do irmão João e do pai Itaan Arruda. Diversão garantida…

Bonita e sempre de bem com a vida, Juliana Pejon

faz sucesso por onde passa e é a cara da sua

multimarca de roupas e acessórios

Ex-deputada estadual, ex-primeira dama de Cruzeiro do Sul, Marias Vitórias é uma das mulheres mais elegantes que conheço. E uma das melhores anfitriãs de Cruzeiro do Sul. Sua casa é lugar de aconchego e muita alegria para aqueles que tem a oportunidade de compartilhar de sua amizade