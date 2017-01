Forte chuva derruba muro da escola de Ensino Médio Glória Perez, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 11/01/2017 10:59:27

A forte chuva que cai em Rio Branco desde as primeiras horas desta quarta-feira (11) já vem causando estragos na cidade. Além de alagamentos em alguns trechos de ruas e residências, parte do muro da Escola Estadual Glória Perez, desabou. A unidade escolar é situada no conjunto Xavier Maia.

O desabamento não deixou ninguém ferido e somente causou susto aos moradores e comerciantes da redondeza.

O local será isolado e a reforma deve acontecer antes do início do ano letivo previsto para fevereiro.