Foragido de Rondônia é preso pela Policia Militar, em Epitaciolândia

Da redação ac24horas - 11/01/2017 15:30:11

Izaías Guilhermino da Silva, mais conhecido como “Toca”, foi capturado por policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 10° Batalhão de Polícia Militar (10° BPM) na noite desta terça-feira, 10 de janeiro, no município de Epitaciolândia, Estado do Acre.

De acordo com os militares, a prisão ocorreu após uma abordagem de rotina no bairro Satel. O suspeito não apresentou nenhum documento de identificação e os policiais o conduziram para Delegacia de Polícia Civil do município vizinho, Brasileia, onde foi constatado um mandado de prisão do Estado de Rondônia contra “Toca”.

Eficiência

Para o comandante do 10° BPM, capitão Fredson Araújo, o sucesso das ações depende de cada policial que compõe a unidade. “A orientação é abordar pessoas em fundada suspeita, não esperar que a ocorrência seja gerada para poder agir. E isso tem ocorrido, já que o resultado é notório pelas constantes prisões e apreensões na região”, disse o oficial.