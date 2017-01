Detran dá prazo de 48 horas para motoristas infratores apresentarem CNHs

Da redação ac24horas - 11/01/2017 12:02:23

A Diretoria Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC notificou 48 motoristas para em um prazo de 48 horas entreguem suas respectivas CNH’s – Carteira Nacional de Habilitação junto à Corregedoria.

A medida tem como objetivo dar cumprimento a suspensão do direito de dirigir, em virtude do cometimento de infrações de trânsito. O órgão alerta que o não comparecimento no prazo determinado implicará na adoção de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A relação dos motoristas foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 11 de janeiro, Edital de Notificação Nº 103/2016.