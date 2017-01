Com cemitério superlotado, é proibido morrer no municipio de Sena Madureira; entenda o problema

Da redação ac24horas - 11/01/2017 08:21:16

O Cemitério São João Batista, localizado no bairro do Bosque no Município de Sena Madureira-AC, construído a mais de 100 anos, não está oferecendo condições para novos sepultamentos, devido a super lotação. As informações foram publicadas pelo site Sena Online.

De acordo com a publicação, os defuntos são enterrados 4 palmos de fundura, quando o coveiro localiza um túmulo antigo para substituição.

Um dos trabalhadores do local, que não quis ter seu nome identificado, afirma não saber o que fazer com os restos mortais retirados para substituição.

Não há previsão para a construção de novo cemitério para enterrar os novos corpos, porém, o prefeito já teria anunciado a possibilidade.

A população reclama da situação tanto por questões de os restos mortais de seus entes queridos serem retirados quanto pela falta de vaga para sepultamento.

Morador do bairro Cidade Nova, Antonio Firmino criticou a situação alegando que paga a taxa de sepultamento à prefeitura e, por esta questão, tal problema não deveria existir.