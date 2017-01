Avaí confirma o favoritismo e despacha o RBFC da Copinha

Jairo Barbosa - 11/01/2017 15:53:30

A caminhada do Rio Branco FC na edição 2017 da Copa São Paul ode Futebol Júnior terminou.

O Estrelão perdeu de 3 x 0 para o Avaí(SC) e foi eliminado na competição. Depois de segurar o empate em 0 x 0 no primeiro tempo, o Estrelão acabou dando espaços e pagou caro pelo erro coletivo.

Os catarinenses, que venceram os três jogos na primeira fase, confirmaram o favoritismo e bateram o Estrelão por 3 x 0.

O Time do Acre havia conseguido a classificação inédita no último domingo e anda estava eufórico com a conquista.

Apesar da derrota, nas redes sociais, os garotos estrelados foram parabenizados pela campanha e serão recebidos com festa na capital do Acre.

O técnico Vanderson Santos, agradeceu o empenho de cada e também parabenizou seus comandados pela boa participação na copinha.

O grupo retorna ao Acre na madrugada da próxima quinta feira. Alguns jogadores serão incorporados ao time principal que está na pré temporada se preparando para a Copa do Brasil e o campeonato estadual.