Adolescente é presa com droga colada no corpo, em Sena

Da redação ac24horas - 11/01/2017 08:15:36

Uma menor de idade que transportava meio quilo de maconha e aproximadamente 200 gramas de cocaína no corpo foi presa. Ela estava em um táxi que faz a linha entre Sena Madureira e Rio Branco. A adolescente foi flagrada pela polícia após a ponte metálica José Nogueira Sobrinho, na entrada do município de Sena.

De acordo com a polícia, a menor pretendia entregar o entorpecente no vale do Iaco. A quantidade estava colada em seu corpo.

Após o flagrante, a menor foi conduzida para a Unidade de Segurança Pública e nesta quarta-feira, 11, deverá ser transferida para Rio Branco já que Sena Madureira não dispõe de uma unidade feminina para internação de menores.