Açougues suspendem venda de carne após novo aumento

Da redação ac24horas - 11/01/2017 15:37:26

Os consumidores que procuram carne em açougues de Cruzeiro do Sul estão sendo surpreendidos desde a terça-feira, dia 10, porque os balcões secos e os clientes voltando para casa de mãos vazias. Um aumento de R$1 no valor do quilo da carne, repassado por donos de frigoríficos aos açougueiros, teria motivado um protesto organizado pela classe. Hoje ninguém pegou carne para revender.

O presidente da Associação dos Magarefes,Elismar Oliveira, explicou que os frigoríficos não explicam para a classe o motivo do aumento. “Realmente os açougues estão fechados hoje pelo motivo de mais um aumento no preço da carne repassado pelos frigoríficos. Estamos fazendo essa mobilização, todos os açougues fechados, não pegamos carne, pois não sabemos o motivo do aumento, não tem explicações”, disse Elismar.

Macildo também é açougueiro e, segundo ele, quem deve mesmo pagar o preço final é o consumidor. “Eles aumentam, não comunicam, a nota vem com aumento, e infelizmente a gente tem que aumentar para o consumidor. A carne que chega de R$11 para gente e acabamos quase no prejuízo, mas não tem como não passar para população”, explicou.

Segundo a Sefaz, houve um reajuste na tributação aos frigoríficos no abate do boi. Anteriormente, o imposto cobrado era de R$13 reais e agora passou para R$57 por cabeça.‘Hoje a tributação que estamos recolhendo ainda é de 3%, mas já estamos com a previsão de cobrar 7%. Se comparado com os outros itens não é pesado. A tributação total, desde o boi em pé, até a mesa do consumidor a tributação é de 7%”, explicou Valdenilson Moura, gerente de fiscalização da Sefaz.

Na próxima sexta-feira, deve acontecer uma reunião entre magarefes, donos de frigoríficos e Sefaz para tentar encontrar uma solução viável para ambas as partes. Até lá, não haverá venda carne bovina nos açougues de Cruzeiro do Sul. As informações são do site Juruá Online.