A política, definitivamente virou caso de polícia em Tarauacá

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 11/01/2017 14:34:32

A militância política virou caso de polícia no município de Tarauacá. Segundo informações que chegam da cidade do abacaxi grande e da mulher bonita, o palanque eleitoral continua armado por lá. A militância petista que ficou viúva com a derrota do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) estaria com disposição de fazer o enfrentamento à administração da prefeita Marilete Vitorino (PSD) e sua equipe de assessorados. O campo escolhido não seria exatamente o das ideias e das criticas construtivas aos atos da nova gestão. O embate estaria acontecendo nas redes sociais, com troca de acusações e ofensas pessoais entre os membros dos dois grupos políticos.

O clima esquentou a tal ponto, que a vereadora Janaina Furtado (REDE) e seu marido, o professor, blogueiro, radialista e jornalista Raimundo Accioly recorreram à delegacia do município para tentar frear o que eles classificam como ataque à honra de sua família. O casal registrou Boletim de Ocorrência, na manhã de quarta-feira (11). “Eu e Janaina fomos registrar queixa contra os ataques pessoais proferidos por viúvas do PT pela net”, disse Accioly, ao destacar que sua equipe na assessoria de comunicação da prefeitura também estaria sendo supostamente vítima de calúnias e perseguição por militantes que ocupavam cargos de confiança na administração anterior.

Sou suspeito para opinar. Sou amigo do casal, de alguns integrantes da equipe da assessoria de comunicação, além de manter laços de amizade com parte da equipe de Rodrigo Damasceno. Gostaria de colocar que a política é uma ferramenta de cidadania. O eleitor escolhe quem vai representa-lo e esta escolha tem que ser respeitada. Discordar no campo das ideias é natural. A derrota faz parte de um processo natural. Afinal, ninguém se perpetua no poder num regime democrático. Minha sugestão é que sentem e fumem o cachimbo da paz. Se possível, comam o abacaxi da amizade. Enfim, os “abacaxis” amargos de uma gestão desastrosa serão digeridos por todos.

Os gestores e militantes petistas não podem mais reclamar na falta de bondade do “golpista” presidente Michel Temer (PMDB). Mesmo diante de evidências que mais de R$ 5 milhões foram desviados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Rio Branco, o peemedebista não deixou o Acre fora da divisão das mais de 300 novas ambulâncias distribuídas pelo Governo Federal. O fato é que Ambulância sozinha não resolve o problema. É necessário a contratação de novos profissionais. Por enquanto ficaria de bom tamanho uma explicação do paradeiro do dinheiro desviado, segundo relatório da Controladoria Geral da União. Cadê o dinheiro que tava aqui?

Rio Branco eleva colocação do Acre

Depois de o Acre aparecer em antepenúltimo do Ranking de Competitividade dos Estados, a capital Rio Branco, elevou a colocação do Acre no ranking dos estados que mais desviaram dinheiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com reportagem do programa Bom dia Brasil da Rede Globo, nossa capital só perde para Recife (capital de Pernambuco). O relatório da CGU aponta que Recife desviou 6 milhões. Enquanto Rio Branco desviou 5,3 milhões. Tá pensando o quê? Mesmo com o uso inadequado do dinheiro, não sofremos qualquer tipo de punição. É nossa querida capital mundial da economia sustentável mostrando que desvia, mas é beneficiada por Temer. Outra coisa, esse negócio de ser vice ficou para o Vasco.

Apesar dos esforços das autoridades de segurança para tentar combater o avanço da criminalidade, as estatísticas revelam que o número de homicídios disparou no início de 2017 no Acre. Do dia 1o ao dia 11 de janeiro, 19 pessoas foram assassinadas nas ruas de Rio Branco. Os corpos jogados nas ruas fazem parte da rotina dos rio-branquenses. A guerra entre fações seria responsável pelos assassinatos. O aparente descontrole na questão indica que a solução para este banho de sangue pode estar nas mãos dos próprios grupos criminosos. Enquanto o crime organizado não sinaliza com uma trégua, as cenas se repetem como nesta foto (acima) de Selmo Melo.

Turismo e inovação

Petista reclama de “dívida milionária” deixada por peemedebista

Com 11 dias de administração, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT) apresentou a primeira denúncia contra seu antecessor. Segundo o petista, ele teria herdado uma dívida previdenciária superior a 1,4 milhão de reais. O débito seria do ex-prefeito Cleison Rocha (PMDB). Isaac acredita que a suposta dívida poderá comprometer o pagamento dos servidores e deixar o município inadimplente. O gestor informa que sua equipe busca alternativas para suprir as necessidades emergenciais para manter os serviços básicos de saúde, limpeza pública, iluminação e manutenção dos prédios municipais. Lima denuncia ainda que recebeu a estrutura da prefeitura em péssimas condições. “Mamãe não quero ser prefeito”, Raul Seixas é quem estava certo.