Secretário renuncia ao cargo uma semana após nomeação

Da redação ac24horas - 10/01/2017 08:43:07

Tadeu Braña renunciou ao cargo de secretário da Saúde de Sena Madureira uma semana após ser nomeado para ocupar a vaga. Ele alega não ser possível dedicar-se à função por motivos pessoais.

O prefeito Mazinho Serafim (MPDB) deve anunciar nesta terça-feira (10), um novo nome para assumir a Secretaria de Saúde do município.

O nome mais cogitado é de Daniel Herculano Filho, que pode deixar a secretaria Administrativa para tomar posse à frente do novo cargo. Com isso, o secretário de Finança, Éder Frank deve assumir as duas pastas.