Prefeitura abre inscrição para processo seletivo

Da redação ac24horas - 10/01/2017 17:27:32

A prefeitura de Rio Branco abre nesta quarta-feira, 11, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 299 Professores e Servidores Administrativos para a secretaria Municipal de Educação. Há vagas para os níveis médio e superior. A prova objetiva será realizada no dia 05 de fevereiro. O resultado do processo será divulgado no dia 23 de fevereiro e os aprovados já vão atuar no ano letivo de 2017, marcado para começar no dia 6 de março. O prefeito Marcus Alexandre, atribuiu a necessidade da realização do Processo Seletivo Simplificado, a expansão da Rede Municipal de Educação. Em 2013 a Rede atendia 16 mil alunos e em 2017, Rio Branco deverá chegar a 25 mil alunos até o final do ano.

CONFIRA O EDITAL

O valor da inscrição será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) para a função de ensino médio e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para as funções de ensino superior.

Para o Ensino Médio, as vagas são de Cuidador Pessoal e no Ensino Superior há vagas para Professor da Educação Infantil – Pré-Escola, Professor Fundamental do 1º ao 5º Ano (Zona Urbana e Zona Rural), Professor da Educação Especial – Mediador, Professor da Educação Especial e Nutricionista.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha. De acordo com o Edital, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e nos sites www.ibade.org.br e www.riobranco.ac.gov.br.

Quem optar por fazer a inscrição pessoalmente, deverá ir à escola prof. José Rodrigues Leite, na Rua Benjamim Constant, nº 924 no Centro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 9 às 12h e das 13 às 17h.

O Processo Seletivo Simplificado foi anunciado pelo prefeito Marcus Alexandre, no último dia 5 de janeiro, quando ele também convocou 1.043 profissionais da educação aprovados no concurso realizado em 2016.