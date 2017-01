Moisés Diniz decide ir de ônibus para verificar condições da BR 364

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 10/01/2017 20:37:28 Editoria de Cidades

Camisa vermelha, mochila preta nas costas, o deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) é o “passageiro 21” da empresa Latina, que faz o trecho terrestre entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul desde as 19 horas de hoje (10). Antes de embarcar o parlamentar fez uma enquete pelas redes sociais consultando os internautas sobre sua ideia. Uma dos questionamentos era se a decisão de embarcar de ônibus até Tarauacá seria mais proselitismo político. A maioria que respondeu entendeu que não.

Antes do embarque, o deputado não sabia ainda se embarcaria com ar-condicionado e sem banheiro ou com banheiro e ar-condicionado. É que a empresa faz rodízios com dois ônibus no trecho.

“Eu quero ver as condições da estrada a partir do ponto de vista da população que usa o transporte coletivo. Fiquei imaginando mulheres e crianças dentro do ônibus, ter que descer no meio da estrada para fazer necessidades. Vou passar uma noite viajando como a maioria das pessoas vivem” disse o deputado.

O comunista vai produzir gravações e fazer imagens que ele pretende levar para o ministro dos transportes em Brasília, em uma reunião com toda a bancada federal. Embora seja inédita a decisão do parlamentar, ele afirma que lutar pela garantia dos recursos para recuperação da rodovia não é um trabalho somente dele.

“Vou sentar com o coordenador da bancada que será o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e construir uma audiência com todos e o ministro. A estrada é nossa, não é da Dilma, nem do Temer, nem do PT” acrescentou.

Longe de fazer quórum a políticos que estão criticando a atuação do DNIT na manutenção da rodovia, Diniz afirmou que sabe das condições da rodovia e que o momento é de união para que rapidamente as ações de inverno garantam o trafego até a chegada do verão.

Não foi nada combinado, mas no momento que a reportagem gravou a entrevista com o deputado, o grupo Amarus Pumac Quntur que toca músicas ancestrais dos Andes, se aproximou do comunista e executou a canção “anunciação” do cantor e compositor Fagner. Indagado se aquilo era o desejo de boa viagem, Diniz esboçou um leve sorriso, colaborou com o grupo e partiu para o embarque. Ele prometeu que vai enviar detalhes do que aconteceu durante toda noite.

A previsão é que o deputado desembarque pela manhã em Tarauacá. “Eu serei o parlamentar no Acre que vai defender a unidade pela construção da estrada. Mobilizar sociedade, sindicatos e trabalhadores porque a BR é nossa”, concluiu.