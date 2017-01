Justiça decreta prisão de homem que esfaqueou pastor Valdemiro

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus levou uma facada no pescoço durante um culto na manhã deste domingo (8), em um templo da igreja no Brás, Centro de São Paulo. Ele postou um vídeo nas redes sociais, direto do hospital, contando o que ocorreu. Jonatan foi preso em flagrante com um facão. Ele está desempregado e disse que teve uma discussão com o pastor há algumas semanas.