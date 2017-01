Governo pede autorização para utilizar R$ 32 milhões em ampliação de presídio

Da redação ac24horas - 10/01/2017 13:14:11

O Governo do Estado do Acre pediu a transferência de 15 presos para presídios federais e o Ministério da Justiça e Cidadania informou que já autorizou a adoção dos procedimentos com intuito de conter novos episódios liderados por membros de facções criminosas que atuam dentro dos presídios.

Além disso, o Governo do Acre solicitou ainda a utilização de parte dos R$ 32 milhões repassados para a construção de novos presídios.

O recurso deve ser usado na ampliação de um presídio já existente, possibilitando, assim, a criação de mais duas mil vagas, segundo informações publicadas na página oficial do Ministério da Justiça e Cidadania.

O ministro da pasta, Alexandre de Moraes, informou que antes da crise penitenciária, o governo federal fez, no final do ano passado, uma liberação de R$ 1,2 bilhão de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para os fundos estaduais.

Cada estado recebeu R$ 47,7 milhões, sendo cerca de R$ 32 milhões para a construção de novos presídios e cerca de 13 milhões para modernização e equipamentos.

Ele explicou, porém, que os governos estão fazendo esses novos pedidos de forma emergencial, já que há estados que não têm a possibilidade de fazer as aquisições de maneira imediata.