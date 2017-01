MP fecha o cerco a gestores de Xapuri em Operação Volta ao Mundo

Da redação ac24horas - 10/01/2017 11:07:15

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deflagrou, nessa terça-feira (10), a primeira fase da Operação ‘Volta ao Mundo’, no município de Xapuri. A operação investiga gastos com combustível que não condizem com a realidade do município.

A investigação começou em setembro de 2016, envolve a antiga gestão da Prefeitura de Xapuri e é coordenada pelo promotor de Justiça Substituto Fernando Henrique Santos Terra.

Serão cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais de ex-gestores e pessoas envolvidas.Segundo apurado, o consumo investigado seria suficiente para dar várias voltas ao mundo, saindo daí o nome da operação.

Após executados os mandados de busca e apreensão, será divulgado um balanço da operação.