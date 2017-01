Fortes chuvas provocam transtornos em bairros de Tarauacá

Jairo Carioca 10/01/2017 Editoria de Cidades

TARAUACÁ – As fortes chuvas que caíram na noite de ontem (9) na cidade de Tarauacá, município localizado cerca de 400 km da capital, causaram transtornos aos moradores dos bairros da Cohab, Praia, Aldeveir Leal e Triângulo.

Segundo a reportagem apurou através das redes sociais, onde os moradores postaram fotos das ruas completamente alagadas, em alguns locais, famílias tiveram que atrepar moveis para evitar maiores prejuízos. As águas invadiram casas e comércios.

Na noite de hoje (10) equipe do Corpo de Bombeiros e técnicos da Defesa Civil e prefeitura se reúnem para elaborar um plano de contingência. Mesmo com a vazão do Rio Taramuacá e Rio Muru, há previsão de cheia este ano em todo o estado. O Rio Tarauacá media 8m40, dez centímetros abaixo da cota de alerta.

O problema não foi maior pela quantidade de entulhos e lixos retirados na primeira semana do ano.