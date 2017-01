Fim de governo tem café amargo e traição

Luis Carlos Moreira Jorge - 10/01/2017 01:37:30



BLOG DO CRICA – Em fim de governo, até o cafezinho é amargo. Nos bastidores já começa a revoada de empresários em apoio ao senador Gladson Cameli ao governo. Vão de olhos fechados…

Dois empresários da comunicação em reuniões com o senador Gladson Cameli (PP) têm manifestado que estarão com a sua candidatura ao governo no próximo ano. Prometeram portas abertas nos seus veículos de comunicação, mesmo ambos servindo ao governo do PT.

Uma bobagem sem tamanho

Em Tarauacá o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) não fez uma transição pacífica e não ficaram nem os dados nos computadores. Em Marechal Taumaturgo, o ex-prefeito Aldemir Lopes (PT) não deu nem as chaves da prefeitura, o prefeito Pianko (PMDB) teve que arrombar a porta para entrar. Uma bobagem, porque os novos prefeitos terão acesso a tudo.

Estado de Direito

Sempre trato com cautela qualquer acusação. Foi assim que o blog se portou durante o caso G-7, que não deve ser visto como caso político, mas como um caso jurídico. É do Estado de Direito se permitir ampla defesa a quem é acusado de uma ilegalidade. Assim aconteceu. O Juiz entendeu que eram todos inocentes e os absolveu. Fez-se a justiça. O G-7 serve para mostrar que até que não aconteça uma condenação definitiva todos são inocentes perante a lei. Não queiram transformar um caso jurídico injusto, como se tivesse sido uma vingança política. A inocência de todos foi provada, isso é que importa para a Lei e para a sociedade. Por favor, senhores, analisemos o desfecho do G-7 sem ligá-lo à politicagem partidária.

O PMDB é uma mãe

Fosse o vereador Rogério Pontes (PMDB) do PT e tivesse traído o partido, como na eleição para a presidência da Câmara Municipal de Brasiléia, estaria expulso. O PMDB é uma mãe.

Cobrança que justifica

A BR-317 está com problemas de trafegabilidade sérios, que pode piorar, por isso é justa a cobrança do deputado federal Léo de Brito (PT) para a sua recuperação pelo DNIT. E é do DNIT que, a cobrança deve ser feita. Até porque o trecho é de sua competência. Ponto final.

Ação corretíssima

Quem conhece a atual da unidade do HOSMAC considera que, não havia outra decisão a ser tomada pelo MPE, a não ser pedir a interdição, porque as condições são desumanas. Entendo que o MPE não tomaria uma medida tão drástica se não estivesse constatado anormalidades.

Não mexe antes

O PT até aqui somente se manifestou pela reeleição do senador Jorge Viana (PT), embora possa lançar dois candidatos. Deverá esperar como virá a oposição para pensar no segundo nome na disputa do Senado pela FPA. É uma estratégia inteligente ficar no recuo.

Oposição sempre açodada

Márcio Bittar (PSDB), Major Rocha (PSDB), Vagner Sales (PMDB) e Tião Bocalon (DEM), já se manifestaram ao blog que estão dispostos a disputar as duas vagas para o Senado. É uma equação difícil de resolver, tendo em vista que todos têm partidos por onde viabilizar o nome.

Outro complicador

E ainda tem o senador Sérgio Petecão (PSD), que, mesmo sem o favoritismo da primeira candidatura também disputará a reeleição, porque se encontra no mandato.

Tudo para fazer um bom trabalho

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), é um dos poucos prefeitos que não pode reclamar de receber uma prefeitura sucateada. Ao contrário, o parque de máquinas ao seu dispor está em pleno funcionamento e só é comparável ao da prefeitura da Capital. Há ainda o fato de que tem muitas emendas empenhadas. Por isso é bom os seus adversários não irem apostando muito que fracassará na sua administração. Terá ainda o fator de uma maioria na Câmara Municipal, o que lhe facilitará a aprovação de projetos. Ilderlei (foto) pode sim justificar a sua eleição. Condições satisfatórias, o prefeito terá e vai depender da sua atuação como gestor. Vamos dar tempo ao tempo para saber se fracassará ou se sairá bem como prefeito.

Persona nom grata

Tenho ouvido dentro da oposição que há um veto unânime contra a entrada do deputado federal Alan Rick (PRB) na chapa que disputará vagas na Câmara Federal. “Ele deve ir para a chapa do PT para enfrentar os candidatos apoiados pela máquina do governo”, dizem.

Não tem outro caminho

O problema também é que os principais dirigentes do PT não vêm o deputado federal Alan Rick (PRB) como “confiável”, por ser um aliado explícito do presidente Michel Temer; embora, tenha feito o jogo do governo estadual na destinação de suas emendas parlamentares. Acho que, ele vai se acomodar mesmo na coligação petista em 2018.

Bem amparados

Com a aprovação de um reajuste previsto, a Polícia Civil passa ser bem amparada e não haverá do que reclamar. Um Delegado ganha quase o dobro de um Coronel da PM e um policial, com o reajuste previsto, em final de carreira estará ganhando mais que um Tenente Coronel PM.

The book and table

Jamais poderia integrar a equipe do governo que foi aos EUA treinar o inglês. O máximo que consigo falar na língua do Tio Sam é uma expressão do tempo do ginásio: The book and Table.

Aliados incondicionais

Pauta negativa

Num tempo de crise econômica, ainda que tenha alguns argumentos favoráveis, não será fácil ao prefeito Marcus Alexandre (PT) sustentar o debate sobre um pedido de reajuste da tarifa dos ônibus, porque por si já é uma pauta negativa e antipática para os usuários do serviço.

Mãos ao alto

Novo aumento no preço da gasolina. Já chego para abastecer meu carro com as mãos para o alto, porque é um assalto ao bolso do consumidor. E não há mais a Dilma para culpar, a cobrança tem que ser ao Temer. Afinal, o que faz a nossa bancada federal a este respeito?

Grande falácia

Alguns deputados federais e senadores da nossa bancada adoram uma falácia. Comemoraram como uma grande conquista a GOL colocar um vôo diurno Rio Branco-Brasília. O que ganhou o passageiro comum (deputado federal e senador têm cotas de passagem), se não caiu o valor da tarifa? Ganharam o que a Maria ganhou na capoeira, que não é preciso nem nominar.

Tremenda enganação

Aliás, esta promessa de políticos de que vão reduzir os preços das passagens dos vôos para o Acre é uma tremenda enganação que vem de longe. Alguns colegas da imprensa incautos ainda dão espaço à marmota. Não dou uma linha quando chegam com este tipo de presepada.

Araruta tem seu dia de mingau

Enfim, uma boa notícia na área de segurança pública: abertura de licitação para a instalação de bloqueadores de celulares nos presídios. A maioria das ordens para assaltos vêm de dentro dos presídios. Atualmente é uma zorra. Celular é artigo que circula livremente nas unidades.

Não nutram esperança

A nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco é uma garantia de que teremos oposição na nova legislatura, pelo menos por parte dos vereadores Lene Petecão (PSD), N.Lima (DEM) e Roberto Duarte (PMDB). Fora esses não nutram muita esperança

Fora do grupo

O secretário de Saúde, Tadeu Branã, nem esquentou o banco na secretaria municipal de Sena Madureira e já pediu demissão. Seria ligado à publicitária Charlene Lima. Não será duradoura a relação política entre o prefeito Mazinho Serafim e a Charlene, é o que se comenta na cidade.

Outra versão

Há outra versão, a de que Tadeu Branã deixou o cargo por ser funcionário do Estado e poderia ser prejudicado na sua atual faixa salarial e na sua aposentadoria. A coluna, como sempre dá os dois lados da notícia. Porque toda a notícia tem de ter os dois lados.

Não aceita ser guiado

Conheço o prefeito Mazinho Serafim, o seu temperamento é muito forte e não vai aceitar ser guiado por ninguém. Se a publicitária Charlene Lima pensa em ter alguma influência na prefeitura de Sena Madureira esqueça. O Mazinho não abre mão de dar o seu tom pessoal.

Quem manda é o prefeito

Não condeno o prefeito que não abre mão de tomar as decisões, afinal, quem responde juridicamente em qualquer problema é o gestor. Ai está no que deu o ex-prefeito de Brasiléia, Everaldo Gomes, deixar que todos mandassem na prefeitura. Foi afastado e processado.

Não se pode avaliar

Tenho visto já algumas críticas aos novos prefeitos. É um açodamento fazer uma avaliação de quem mal sentou no gabinete para tomar pé do que está recebendo. A prudência e a imparcialidade exigem que se dê aos novos gestores pelo menos cem dias para deslanchar.

Sem problemas

No governo, a vice-governadora Nazaré Araújo, que ficará no cargo até a volta do titular dia 21. Ficará para cumprir um ritual, não esperem nenhuma medida de impacto que não tenha sido combinada com o governador. Nazaré é muito ética, não avança o sinal de vice.

Correr contra o tempo

A presidente do SOLIDARIEDADE, Márcia Bittar, tem que correr contra o tempo para montar uma boa chapa de candidatos a deputado estadual e tentar emplacar uma outra para deputado federal. Seria uma reserva de mercado para o marido Márcio Bittar (PSDB) ter a garantia de um partido para ser candidato ao Senado, caso algo dê errado no PSDB.

Um nome que espanta

O deputado Heitor Junior (PDT) conseguiu montar uma forte estrutura política – elegeu a mulher Elzinha bem votada vereadora de Rio Branco- e com isso vai dificultar ao PDT montar uma chapa para a Aleac em 2018, porque quem entrar sabe que uma vaga será a dele.

Desnudando a BR-364

O diretor do DNIT, Thiago Caetano, que era visto como um “aliado” pela cúpula petista acabou com a lua de mel e se manifestou numa entrevista dura, desnudando a realidade da 364. Não agüentou mais o DNIT pagar por um pato que não comeu: os serviços porcos realizados na 364 pelo DERACRE. Acusou o governo de com “propaganda enganosa” que a BR-364 estaria pronta, a fazer com que, os empresários do Juruá vendesse suas as balsas, causando transtorno no abastecimento da região. Foi ferino, o Thiago: “É preciso deixar mais uma vez claro que a condição atual da rodovia é uma herança dos serviços que foram executados sob a gestão do governo do Estado, que só repassou as obras para o DNIT em2015 com diversos trechos transformados em atoleiros e pontos de rompimento que tiveram que ser resolvidos as pressas”. E sobre o trecho mais crítico foi incisivo em culpar o governo estadual: “quando assumimos, este trecho já se encontrava em condições caóticas sem muito o que ser feito”. Com essa posição oficial do DNIT acaba o jogo do governo do toma que o filho da 364 é teu.