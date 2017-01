Eletrobras centraliza serviços na OCA a partir do dia 16 de janeiro

Da redação ac24horas - 10/01/2017 17:21:32

A Eletrobras Distribuição Acre informa aos clientes do município de Rio Branco que, a partir do dia 16 de janeiro, o serviço de atendimento ao público será prestado somente no Posto de Atendimento localizado na Central de Serviço Público (OCA), no horário das 08 às 16 horas.

O gerente Comercial da Distribuidora, Roberto Rocha, explica que a mudança irá reforçar o atendimento na OCA, onde se concentram os principais serviços oferecidos à população pelos órgãos do Estado. “Para melhor o atendimento, o posto contará com 10 atendentes, 01 supervisor e todo o suporte administrativo e tecnológico necessário à prestação dos serviços com maior agilidade, eficiência e segurança”, ressaltou.

Todos os serviços da Distribuidoras estarão disponíveis ao público. Abaixo os serviços mais procurados:

Ligação Nova Alteração da Titularidade Emisão de 2ª Via de Fatura Religação Mudança do Tipo de Ligação Ressarcimento Por Danos Elétricos Serviço de Data Certa para Vencimento da Fatura Serviço de Aferição de Equipamento de Medição Serviço de Ligação Provisória / Fornecimento Provisório Do Encerramento da Relação Contratual Cadastro e Recadastramento de Baixa Renda

A Eletrobras informa, ainda, que Call Center: 0800-647-7196 continuará funcionando normalmente.