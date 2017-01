Detran notifica mais de 350 condutores por infrações

Da redação ac24horas - 10/01/2017 11:52:53

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 10 de janeiro, dois Editais de Notificação de Autuação por Infração de Trânsito assinado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Acre).

Os editais contabilizam o nome de 356 motoristas que não receberam a notificação via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Os listados compõem a lista dos condutores que tiveram a correspondência devolvida por insuficiência ou inconsistência no endereço e/ou ausência do destinatário passarão a ter seus nomes publicado no DOE.

Os motoristas notificados terão o prazo de 15 dias contados a partir da publicação para apresentarem Defesa junto à Autoridade Estadual de Trânsito do Acre.