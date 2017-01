Corpo de Bombeiros não descarta nova enchente na capital

Jairo Carioca 10/01/2017

RIO BRANCO – Em análise as cheias dos principais afluentes do Rio Acre, o Corpo de Bombeiros não descarta uma nova enchente na capital. Nos primeiros dez dias do ano já choveu 220,5 milímetros, quantidade superior aos anos de 2015 (85mm) e 2016 (12,6mm).

As informações foram repassadas pelo major Claudio Falcão. O nível do manancial nesta terça-feira é de 7m50, o rio subiu 3,5 metros nos últimos dias. A previsão, segundo o Corpo de Bombeiros é de mais chuvas em suas cabeceiras. O Riozinho do Rola e Rio Xapuri também recebem grande volume de águas.

A situação dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil é tranquila. Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá já ultrapassou a cota de alerta, mede na tarde de hoje 12m50. A cota de transbordamento é de 13 metros.