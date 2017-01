Veiculo capota na Estrada Dias Martins; veja

Da redação ac24horas - 10/01/2017 08:53:16

Um veículo de pequeno porte capotou na manhã desta terça-feira (10), em frente a Escola Armando Nogueira, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. O trânsito ficou congestionado até a chegada de policiais e guincho para remover o veículo do local.

Informações preliminares é de que o condutor tenha perdido o controle do veículo ao fazer uma pequena curva nas proximidades do colégio. Apesar do acidente, ninguém saiu ferido. Foram registrados apenas danos materiais.