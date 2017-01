Arma de fogo é encontrada durante revista em presídio

Da redação ac24horas - 10/01/2017 15:25:18

Revista realizada na penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, resultou no recolhimento de várias armas que estavam em poder de presidiários. A revista foi feira nesta terça-feira (10) pelos agentes penitenciários com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), guarnições da Polícia Militar e Polícia Civil.

Entre armas brancas, estoques e celulares, o que comumente é encontrado em revistas de rotina nas celas dos presos, a polícia encontrou ainda uma arma de fogo com 37 munições.

A arma de fogo que seria uma pistola teria sido encontrada em uma cela do pavilhão “A”. Pavilhão onde estão alojados presidiários da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Além da arma, também foram encontrados armas brancas e outros objetos ilícitos entre os pavilhões.