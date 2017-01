Acre deve transferir 15 detentos para presídio em Mossoró

Da redação ac24horas - 10/01/2017 12:33:57

A Secretaria de Segurança Pública do Acre trabalha a transferência de pelo menos 15 detentos para o presídio federal de Mossoró (RN). A ação ocorre após as rebeliões registradas em Manaus (AM) e Boa Vista (RR) que deixaram pelo menos 90 pessoas mortas ou feridas em estado grave. Saiba mais no vídeo.