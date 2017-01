Valor da passagem de ônibus pode sofrer reajuste em Rio Branco

Da redação ac24horas - 09/01/2017 10:10:22

O valor da passagem de ônibus em Rio Branco pode sofrer novo reajuste. Atualmente em R$ 3 reais, a tarifa pode subir ainda mais caso as empresas apresentem ao Conselho Tarifário planilha de custos pedindo a correção do valor. A Prefeitura de Rio Branco, contudo, ainda não teria recebido nenhum documento acerca do assunto. Saiba mais no vídeo.