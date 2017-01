Taxistas reclamam de péssimas condições de tráfego na 317

Jairo Barbosa - 09/01/2017 10:39:19

Trechos da BR 317, que liga Boca do Acre, no Amazonas, a Rio Branco, estão em péssimas condições de tráfego. Foi o que denunciaram taxistas que fazem o transporte de passageiros entre as duas cidades.

O profissionais fizeram várias fotografias que mostram longos atoleiros, principalmente nos primeiros km após a divisa do Acre com o Amazonas.

O taxista Francisco Freire, contou a reportagem, que a situação na estrada ficou pior, depois que uma empresa contratada pelo DNIT, órgão responsável pema manutenção do trecho, fez um serviço de terraplanagem.

Segundo o profissional, com as constantes chuvas, surgiram os atoleiros que dificultam o tráfego e fazem aumentar o tempo de viagem.