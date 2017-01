Tarauacá enfrenta dificuldade de passar mensagem por Difusora

Da redação ac24horas - 09/01/2017 15:38:35

A Rádio Difusora de Tarauacá é uma emissora de responsabilidade do Governo do Estado do Acre e está fora de operação por mais de mês. A população, principalmente a da zona rural, enfrenta dificuldade de se comunicar com amigos ou familiares por meio de mensagens enviadas diariamente pelo meio de comunicação.

A emissora com equipamentos desgastados está constantemente fora do ar devido à série de problemas apresentados pelo seu transmissor. Um aparelho velho, todo arrebentado e cheio de “gatos”.

O governo do Estado informou que até a primeira quinzena de fevereiro o problema deve ser resolvido.

São, em média, 60 mensagens diárias que a emissora divulga para as comunidades rurais, além dos programas de musicas e de cunho jornalísticos da grade programação. (Com Blog do Accioly)